Lecco ammesso in Serie B, respinti i ricorsi di Reggina e Siena

Le decisioni del Consiglio Federale della FIGC dopo aver preso visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali

PALERMO – Il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato l’ammissione in Serie B del Lecco e ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena. Queste le decisioni prese in virtù pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali.

Reggina e Siena avranno tempo 48 ore per poter presentare appello, con il nuovo ricorso che sarà discusso dal Collegio di Garanzia del CONI verso la fine di luglio. Gioisce invece il Lecco che, dopo aver visto respingere la propria iscrizione in Serie B per il problema legato allo stadio dove disputare le gare, ha fatto valere le proprie motivazioni e potrà esaudire il proprio sogno di giocare in cadetteria a cinquant’anni dall’ultima volta.