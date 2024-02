Palermo, Corini: “Contro il Bari sento che dobbiamo dare qualcosa in più”

Il tecnico: "Per Traorè trattativa verso la chiusura definitiva"

PALERMO – La squadra rosanero, nella corsa verso le zone di vertice della classifica di Serie B, si troverà davanti il Bari nell’anticipo di campionato (il secondo consecutivo) di venerdì 2 febbraio (calcio d’inizio alle 20.30). L’allenatore del Palermo Eugenio Corini, nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, si è subito soffermato sulla questione dei punti racimolati fino a questo momento, proprio in ottica promozione.

“Troppi punti persi? Penso che nelle ultime partite, prima di Natale, c’è stata una continuità di prestazioni e risultati. Sicuramente qualche punto l’abbiamo lasciato per strada, penso a Parma e Como. Il campionato è molto equilibrato, magari abbiamo qualche punto di ritardo, ma alla fine anche altre squadre stanno avendo un calo. Dobbiamo stare attaccati al campionato e anche quando non riusciamo a trarre il massimo possibile da ogni gara riusciamo a stare lì”.

“Non mi discosto da quanto detto a inizio anno, vogliamo lottare e dare il meglio possibile – spiega Corini per quanto riguarda la lotta alla promozione in massima serie -. Siamo tante squadre in un margine di punti raccolto, pensiamo a fare il nostro meglio cercando di vincere ogni partita. Non so dire cosa riusciremo a fare, l’ambizione è vincere ogni gara. Dobbiamo essere equilibrati, anche quando riusciamo a vincere. La voglia di fare bene e il massimo c’è, l’ambizione pure. Prendiamo una gara volta e cerchiamo di fare il meglio possibile”.

Ranocchia, Diakité e… Traorè

A poche ore dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, Corini ha detto la sua anche in merito ai nuovi arrivi in casa rosanero: “Diakité è stato acquistato con l’idea di sostituire Mateju, definendolo come laterale di destra. Sappiamo che sa fare anche il centrale ma l’idea è farlo giocare in quella posizione. Ranocchia? Ho sentito che era il momento giusto per farlo partire dall’inizio a Catanzaro. Sta bene, ha qualità ed è titolare come lo sono tutti. Domani ha grandi possibilità di partire dall’inizio”.

“Traorè ha una trattativa avviata alla chiusura definitiva, mancano dei passaggi burocratici – spiega il tecnico sul giovane attaccante del Milan seguito dai siciliani -. Sono contento dei due ragazzi che sono stati ufficializzati, con Traorè diventeremmo 23 giocatori di movimento. Abbiamo un elemento in eccesso in ogni reparto, c’è competizione interna e qualità. Ci sono buoni presupposti per finire bene il campionato”.

“Il Parma ha consolidato tre anni e mezzo di lavoro, il Venezia uguale. La Cremonese ha fatto acquisti importanti, il Como ha avuto nuovi arrivi di grandissimo livello. Questo certifica il livello dei nostri avversari ma anche noi pensiamo di avere alzato il livello della nostra rosa”, aggiunge il tecnico sulle altre squadre del campionato cadetto.

Verso il Bari

“Penso che sia importante dare anche conferme se dico che sono tutti titolari. Secondo me nell’aspetto difensivo che ci ha un po’ penalizzato era importante capire come mettere uno stop a quell’aspetto. Abbiamo preso pochissimi tiri in porta contro il Catanzaro. Sulle punte esterne so che Di Mariano nel lavoro di raccordo può farlo bene, quindi in base a come penso di giocare e vincere una partita poi faccio delle scelte”. Questo è il pensiero di Corini in merito alle possibili scelte di formazione in vista della gara contro il Bari.

L’allenatore dei rosa ha anche dato una visione più ampia dalla gara di andata contro i Galletti ad oggi: “Da Bari a Bari c’è in mezzo tanto, una partenza importante e un periodo di grande sofferenza. Poi la resilienza di aver retto e di essere ancora qua. Da qualche settimana dico ai ragazzi che dobbiamo fare vedere quel qualcosa in più. Abbiamo un’altra grande avversaria, di qualità. Sento che è il momento di dare quel qualcosa in più, domani abbiamo una grande possibilità”.

“Il Bari è una grande squadra – spiega il mister sui prossimi avversari dei rosa -, hanno esterni di grande qualità. A centrocampo sono molto bravi e hanno una difesa solida. Penso abbiano tutte le caratteristiche per giocarci i play-off, vorranno riprendersi dalla sconfitta contro la Reggiana ma sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo per batterli”.

L’addio a Nicola Valente

Chiosa finale in conferenza sull’addio di Nicola Valente al club rosanero: “Valente ha dato tanto alla nostra maglia, ha contribuito in maniera importante. È stato un giocatore determinante lo scorso anno, ha fatto assist e gol. Mi sono privato di lui facendo e pensando quello che fosse il bene per il giocatore stesso e per quelle che erano state le mie scelte. Quello che ha detto nello spogliatoio a Catanzaro e nella chat di gruppo è stato importate, rimarrò per sempre legato a lui”.