Palermo-Brescia, Corini: “I ragazzi hanno avuto i cog***ni questa sera”

Il tecnico: "Vincere qui è più difficile che in altre piazze"

2' DI LETTURA

“Quando si vince ci sono dentro tante cose. Oggi era importante interrompere il flusso negativo delle due sconfitte”. Inizia così la conferenza stampa di Eugenio Corini nel post partita della gara contro il Brescia. La vittoria di misura dei rosanero al “Barbera” vale tanto per i siciliani, che salgono così al terzo posto e raggiungo di nuovo posizioni di vertice in classifica.

Vittoria arrivata grazie all’assist di Valente e al gol di Coulibaly, le due novità nella formazione titolare dei rosanero: “Avevo bisogno di fisicità e dovevo assumermi qualche rischio schierando Coulibaly. Ha fatto una partita di grande qualità e ha segnato il gol vittoria. Questa è la classica partita dove dovevamo rischiare qualcosa ma l’abbiamo letta bene e l’abbiamo portata a casa. Valente ha la mia stima, l’avevo visto meglio negli ultimi allenamenti e nello spezzone di gara giocato a Genova. Ha fatto anche lui una partita importante, sono felice per lui”.

“Ceccaroni probabilmente avrà uno stiramento, non ci sarà sicuramente col Cittadella – spiega Corini sull’infortunio del difensore che ha lasciato anzitempo il campo -. Pensiamo sia uno stiramento al flessore. Su Marconi avevo già la mezza idea di farlo partire titolare oggi, poi si è fatto trovare pronto a partita in corso. Nutro grande stima per lui, sia a livello professionale che umano. Oggi ha raccolto il frutto del lavoro fatto in queste settimane”.

Vittoria di carattere

Corini è stato espulso dalla panchina, ma non è chiara per lui la dinamica del rosso: “Prima sono stato ammonito senza protestare. Sull’espulsione, probabilmente, non mi sono reso conto di essere entrato in campo, penso sia stato questo il motivo”.

“Ho detto ai ragazzi, prima della partita, ‘facciamo capire chi vogliamo essere questa sera’. Hanno messo lo spirito giusto in campo – prosegue il tecnico dei rosanero -. Penso che chi vuol bene veramente al Palermo deve stare vicino a questa squadra. Ribadisco, stiamo insieme, è un campionato complicato e difficile per tutti. Aver vinto oggi è importante, penso che i ragazzi oggi abbiano sudato la maglia”.

“Ritengo che se vuoi vincere un campionato devi saper vincere in tanti modi. Oggi questa partita certifica che nel momento di difficoltà di quest’anno la squadra ha risposto presente. Hanno avuto i coglioni, vincere a Palermo è più difficile che in altre piazze. Indossare questa maglia ha un peso, bisognava dimostrare questo. Sappiamo chi siamo dentro, poi può capitare la partita storta. Il campionato è lungo e dobbiamo dimostrare che possiamo starci dentro”.