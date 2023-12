Palermo, il centrocampista Coulibaly si allena a parte

Doppia seduta al "Barbera" per i rosanero

PALERMO – I rosanero si allenano in vista della gara in trasferta contro il Como in programma sabato 23 dicembre. Doppia seduta allo stadio “Renzo Barbera” per il Palermo guidato dal tecnico Eugenio Corini.

Brunori e compagni hanno svolto di mattina un’attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva e partite a campo ridotto.

Lavoro differenziato per il centrocampista Mamadou Coulibaly a causa di un affaticamento muscolare. Lo stesso calciatore senegalese è stato protagonista di uno spiacevole evento pochi giorni fa: dei vandali hanno macchiato con vernice spray il cofano e la fiancata della sua Ford Mustang. Ancora ai box, invece, il difensore Pietro Ceccaroni, alle prese con il recupero da una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra.