Palermo-Cittadella 0-0: termina il primo tempo al “Barbera” – LIVE

Segui la diretta testuale del match tra i rosanero e i granata

PALERMO – La squadra guidata da Eugenio Corini torna al “Renzo Barbera” prima della sosta per le nazionali per cercare di ottenere il secondo successo di fila. Di fronte c’è il Cittadella di Gorini, ma i rosanero vogliono consolidare il terzo posto in classifica.

La partita

Articolo in aggiornamento

45′ – L’arbitro manda tutti negli spogliatoi senza minuti di recupero, termina il primo tempo

44′ – Occasione per il Palermo con un ottimo scambio nei pressi dell’area del Cittadella: arriva al tiro Insigne murato da un difensore, il rimpallo favorisce Coulibaly che prova il colpo di testa decisivo ma la sfera finisce alta

40′ – Tiro di Pittarello parato senza problemi da Pigliacelli

35′ – Si rivede il Palermo in area avversaria con un’azione continuata che si esaurisce con un colpo di testa di Aurelio da posizione ravvicinata murato dalla difesa avversaria

25′ – Tentativo di Salvi da posizione defilata, palla poco alta che sfiora la traversa

22′ – Ci prova Brunori con un destro a giro che si spegne poco sopra la traversa

18′ – Poche le occasioni da entrambe le parti quasi a metà del primo tempo

12′ – Il Cittadella ci prova con un inserimento di Carriero ben coperto da Aurelio sulla sinistra

8′ – Giallo per Amatucci

7′ – Occasione per Insigne che si trova quasi a tu per tu con Kastrati, ma non controlla bene la sfera in area di rigore avversaria

Ore 16.15 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia il match

Ore 16.12 – Palermo e Cittadella entrano in campo, soliti saluti di rito al “Barbera”

Ore 16.00 – Si rientra negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 16.15

Ore 15.35 – Squadre in campo per il riscaldamento prepartita

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Gomes, Lucioni, Stulac, Brunori (cap.), Di Mariano, Insigne, Marconi, Aurelio, Mateju, Coulibaly. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Lund, Mancuso, Segre, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Valente, Henderson. Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna).

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Amatucci, Cassano, Pittarello, Vita, Carriero, Branca (cap.), Carissoni, Pavan, Negro. A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Pandolfi, Magrassi, Kornvig, Danzi, Rizza, Maistrello, Baldini, Giraudo. Allenatore: Gorini.

ARBITRO: Michael FABBRI (Ravenna). Assistente 1: Alessandro GIALLATINI (Roma 2). Assistente 2: Thomas MINIUTTI (Magnago). Quarto ufficiale: Marco EMMANUELE (Pisa). VAR: Paolo VALERI (Roma 2). AVAR: Matteo GUALTIERI (Asti)

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Amatucci.