Serie B, stasera il calendario: le avversarie del Palermo

Un primo sguardo alle compagini che affronteranno il campionato cadetto 2022/2023

Mancano ormai solo poche ore e il campionato di Serie B 2022/2023 prenderà ufficialmente forma. Questa sera infatti a partire dalle 20:30, nello splendido scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, si svolgerà il sorteggio del calendario cadetto. L’evento sarà trasmesso in diretta dai broadcaster ufficiali della prossima Serie B ovvero Sky, Dazn ed Helbiz nonché sui canali Youtube di Dazn e della Reggina 1914 e in diretta radiofonica su Radio Norba.

Tanta l’attesa per questo torneo cadetto ricco, come non accadeva da anni, di storia e tante squadre blasonate che lo renderanno entusiasmante e altamente competitivo. Tra le retrocesse in cerca di pronta risalita, sorprese che vogliono confermarsi e piazze storiche con ambizioni di rilancio la Serie B 2022/2023 promette davvero spettacolo.

Genoa e Cagliari alla riconquista della Serie A

Tra le compagini il cui obiettivo dichiarato è la promozione in Serie A vi sono senza dubbio le tre retrocesse ovvero il Genoa di Blessin, il Cagliari dell’ex rosa Liverani e il Venezia di Javorcic. Soprattutto le prime due, fra i tanti milioni in arrivo dal paracadute (25 a testa) e le cessioni di prezzi pregiati come Cambiaso, Yeboah, Joao Pedro e Nandez allestiranno squadre altamente competitive per l’immediata risalita in Serie A.

Più defilata la compagine veneta, con Javorcic che dopo la grande promozione ottenuta con il Sudtirol è a caccia del doppio colpo anche con i lagunari. Insieme al Venezia occhio, in ottica promozione diretta, anche al Parma e al Pisa degli ex rosa Vazquez e Lucca. Gli emiliani hanno scelto di affidarsi a Fabio Pecchia dopo la straordinaria promozione alla guida della Cremonese mentre i toscani, dopo la finale play-off persa contro il Monza, hanno scelto un profilo di grande esperienza come quello di Rolando Maran.

Outsider, sorprese e il trionfo delle piazze storiche

Non sono solo le retrocesse ad attirare l’attenzione della Serie B 2022/2023. A dare filo da torcere alle “big” dichiarate del torneo ci sono compagini come il Benevento di Fabio Caserta, il Brescia di Clotet e il Perugia di Castori. A queste si aggiungono anche la SPAL di Venturato e il Frosinone dell’ex rosa Fabio Grosso, chiamate al riscatto dopo due cammini al di sotto delle aspettative nella passata stagione.

Occhio anche all’Ascoli di Bucchi, chiamato a ripetersi dopo il grande campionato con Sottil in panchina e conclusosi con il sesto posto finale, e al Cittadella di Gorini spesso protagonista di campionati sorprendenti . A completare la griglia delle partecipanti al prossimo torneo cadetto la Ternana di Lucarelli, il Como di Giacomo Gattuso, la Reggina di Pippo Inzaghi e il Cosenza di Dionigi.

Infine, sicuramente non per ordine di importanza, le quattro neopromosse dalla Serie C. Oltre al Modena di Tesser e al Sudtirol di un altro ex rosanero ovvero Lamberto Zauli, la Serie B ritrova dopo tanti anni due piazze importanti come Bari e Palermo, chiamate a fare grandi cose anche in cadetteria. Entusiasmo travolgente soprattutto nel capoluogo siciliano che, dopo la trionfale e per certi versi sorprendente cavalcata trionfale ai play-off e l’arrivo in società del City Football Group, adesso sogna il pronto ritorno verso il calcio che conta.