MedTrade Volley Palermo, vittoria a domicilio a Vibo Valentia

Quarto successo, il secondo consecutivo, per le palermitane in Serie B2

Ancora una rimonta. Ancora una vittoria. Le ragazze della MedTrade Volley Palermo, guidate da coach Linda Troiano, centrano la quarta vittoria nel campionato nazionale (la seconda di fila) di Serie B2 femminile e portano a quattro i punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

Le palermitane partono con convinzione anche nella trasferta di Vibo Valentia contro la Todo Sport, penultima in classifica, ma di fatto regala i primi due parziali alle padrone di casa sprecando tanto, soprattutto nel secondo set con 11 errori punto a favore delle ragazze di Claudio Torchia. Poi, la reazione fantastica con la vittoria di slancio degli altri due set e del tie-break senza concedere più nulla.

A dare una spallata determinante all’inerzia della partita è stato l’ingresso in campo nel terzo set della centrale Francesca Evola, inizialmente in panchina per un problema alla pianta del piede che non le ha permesso di allenarsi in settimana. Sontuosa la prestazione del capitano Martina Pirrone, devastante in attacco con 13 punti e invalicabile a muro (6 in totale a fine gara), top scorer dell’incontro dietro solo al capitano della Todo Sport, Sara Correnti, che ha chiuso con 25 punti complessivi. In doppia cifra anche tutte le altre attaccanti: 16 punti per Carola Compagno e Svetla Angelova, 14 per Marta Li Muli.