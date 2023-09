Il Catania vince di misura contro il Palermo: derby deciso al 94′

Le rosanero ci provano nonostante l'inferiorità numerica

PALERMO – Termina con il risultato finale di 2-3 il derby siciliano tra Palermo e Catania, andato in scena allo Sport Village Tommaso Natale davanti a circa 200 spettatori. Tra questi, presente anche il presidente del club Dario Mirri. Nella prima giornata del campionato femminile di Serie C, la squadra etnea si è imposta ai danni delle rosanero siglando il gol decisivo al minuto 94.

Le ragazze guidate da Antonella Licciardi vanno subito sotto nel risultato, al secondo minuto di gioco, per il gol di Beatrice Vitale. Riporta il risultato in parità, otto minuti dopo, Giada Ribellino, che dopo una serie di rimpalli mette a segno il gol del momentaneo 1-1. Al 24′ Vitale di testa riporta in vantaggio il Catania.

Nella ripresa succede di tutto. Il Palermo resta in dieci per l’espulsione di Cancilla. Nonostante l’inferiorità numerica, però, le rosanero provano ad emergere e, dopo un penalty sbagliato dalle etnee, Ribellino ottiene a sua volta un calcio di rigore siglato all’89’ da Piro. Al 94′, però, Basilotta mette la parola fine al match segnando il gol del definitivo 2-3 su calcio di punizione.

Da segnalare, tra le fila del Palermo Women, la panchina decimata da diverse giocatrici infortunate. Sono soltanto cinque le sostituzioni disponibili per il tecnico Antonella Licciardi.