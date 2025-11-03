Serie C, colpo esterno del Trapani: i granata vincono con il Crotone

Colpo esterno del Trapani nella dodicesima giornata di Serie C, girone C. I granata vincono 2-1 allo Scida contro il Crotone, confermando solidità, carattere e concretezza in una delle trasferte più insidiose del campionato.
La squadra di Aronica approccia la gara non al meglio, con il vantaggio iniziale dei padroni di casa che arriva al minuto 17 grazie a un gol di Gomez. La reazione dei granata, però, è immediata e soltanto dopo un giro di lancette riporta i conti in parità con Fischnaller, bravo a capitalizzare un passaggio di testa del compagno. Il Crotone prova a reagire ma trova davanti una difesa attenta.
Nella ripresa i padroni di casa alzano la pressione ma il Trapani regge senza scomporsi. Nei minuti finali della gara, in pieno recupero, arriva la rete che sigla la vittoria. Cross di Canotto da corner e colpo di testa vincente di Grandolfo.
La compagine siciliana arriva così a quota 14 punti avvicinandosi alla zona playoff della classifica del girone C di Serie C. Il prossimo impegno del Trapani sarà sabato 8 novembre al Provinciale contro il Picerno.