Serie C: Trapani rimontato dal Monopoli in 10, Messina ko 6-0

Antonini: “Vergogna assoluta”. Modica si scusa con i tifosi

Giornata non proprio positiva per le siciliane nel girone C di Serie C. In occasione dell’undicesimo turno di campionato, il Trapani pareggia subendo una rimonta dal Monopoli e il Messina perde surclassato dall’Avellino.

Un 2-2 che sa di sconfitta per la squadra guidata da Aronica. I granata, infatti, vincevano 2-0 (gol di Lescano al 38’ su rigore e di Udoh al 75’) fino ai novanta minuti regolamentari. Poi il Monopoli, in dieci uomini dal 37’, ha trovato i due gol del pari nell’extra time, grazie alla doppietta di Vazquez.

Non va sicuramente meglio ai giallorossi di mister Giacomo Modica. Gli irpini, infatti, si abbattono sul Messina con un netto 6-0. Le reti di sono di De Cristofaro (19’), Enrici (29’), Russo (44’ e 56’) e Patierno (73’ e 90’ + 2’).

Con questa sconfitta i peloritani finiscono in zona play-out in classifica con 9 punti, mentre il Trapani si allontana dalla vetta (18 punti ottenuti). Perde anche il Catania in casa contro il Latina e gli etnei rimangono a pari punti con i granata.

Trapani, Antonini: “Vergogna assoluta!”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo il pareggio contro il Monopoli.

“Mi scuso profondamente con i nostri tifosi per la vergognosa figura a cui abbiamo assistito oggi, dove per l’ennesima occasione con un uomo in più per oltre 70 minuti di gioco e addirittura con due gol di vantaggio non siamo riusciti a portare a casa una facilissima vittoria”.

“Sono semplicemente sbalordito nel vedere tutti i punti buttati al vento contro squadre qualitativamente inferiori sbagliando 3 calci di rigore alcuni dei quali per litigi tra compagni e non battendo Messina e Monopoli nelle condizioni in cui abbiamo giocato – scrive il presidente tramite il sito ufficiale del club -. È evidente che ormai una rondine fa primavera e a Gennaio si tireranno le somme di chi merita ancora di indossare la maglia e chi no. Ho preferito non mandare la squadra in ritiro per ora ma è chiaro che nelle prossime ore ci saranno confronti con i giocatori per capire anche come gestire questa situazione che rischia di mandare in fumo la promozione diretta per la stagione 2024/2025 in Serie B”.

“Non permetto a nessuno di disturbare la crescita del progetto sportivo Trapani, soprattutto a chi è lautamente pagato dalla società”, ha concluso il patron granata.

Messina, Modica: “Chiedo scusa ai tifosi”

In conferenza stampa post partita, l’allenatore del Messina Giacomo Modica non usa mezze parole.

“Complimenti all’Avellino, una signora squadra, molto forte, che ha giocato davvero bene ed è in ottima condizione fisica e mentale. Sul risultato non c’è nulla da eccepire, è stata certamente la peggiore partita del mio percorso col Messina da un anno e quattro mesi a questa parte. Non siamo stati assolutamente mai in partita se non per 10′ in cui abbiamo avuto qualche occasione nel primo tempo”.

“Mi spiace per la gente venuta da Messina, chiedo scusa ai tifosi per quello che fanno in termini economici, di passione e dedizione nei confronti di questa squadra – ha aggiunto il mister -. Purtroppo ritornano a casa da Avellino con un’amarezza infinita, come ce l’abbiamo noi. Mi assumo tutte le responsabilità di questa sconfitta, sono debacle che lasciano amarezza”.