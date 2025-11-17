Il Trapani non sfrutta la superiorità numerica: il Potenza vince 2-1

I granata non riescono a dare una piega diversa al match

Il Trapani esce sconfitto dal “Viviani” nella quattordicesima giornata di Serie C, girone C, piegato 2-1 da un Potenza solido, determinato e capace di soffrire quando necessario. Una gara intensa, combattuta fino all’ultimo, in cui i lucani hanno sfruttato al meglio i momenti favorevoli, mentre i granata hanno acceso la rimonta troppo tardi.

Il Potenza parte con grande aggressività e al 21’ trova il vantaggio con Anatriello, bravo a inserirsi tra le maglie della difesa siciliana, dopo l’errore in ripartenza dei granata, e a insaccare in rete. Il Trapani fatica a imporre il proprio gioco e produce poco, mentre i rossoblù mantengono ordine e compattezza.

Nel finale di primo tempo arriva però la svolta potenzialmente favorevole ai granata: Bachini interviene duro su Carriero da ultimo uomo e l’arbitro, dopo una revisione al VAR richiesta dal Trapani, estrae il rosso diretto. Il Potenza resta così in dieci, ma rientra dagli spogliatoi con un’attenzione ancora più ferrea.

Al 72’ i lucani trovano addirittura il raddoppio con De Marco, che approfitta di un buco difensivo degli ospiti per firmare il 2-0 in ripartenza. Solo nel finale il Trapani riesce a rendersi realmente pericoloso e all’89’ accorcia con Grandolfo, rapido a finalizzare di testa. Il match si conclude così, con i granata che non sfruttano la superiorità numerica per più di un tempo.

La pressione granata negli ultimi minuti non basta: il Potenza resiste e porta a casa una vittoria pesante, conquistata con carattere nonostante l’inferiorità numerica. Per il Trapani una sconfitta che brucia: i granata sono a 17 punti in classifica, alla posizione numero 11.