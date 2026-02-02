Serie C, il Trapani si ferma al “Provinciale”: l’Altamura passa 1-0

Granata a ridosso della zona playout in classifica

Nuova battuta d’arresto casalinga per il Trapani nella ventiquattresima giornata di Serie C, girone C, 2025-2026. Al “Provinciale” i granata cedono 1-0 all’Altamura, puniti da una ripartenza letale che decide una gara combattuta ma povera di occasioni nitide.

Il match viaggia su ritmi equilibrati, con il Trapani più propositivo nel possesso e gli ospiti attenti a difendersi con ordine, pronti a colpire in contropiede. L’episodio chiave arriva al 37’: l’Altamura riparte con grande velocità, Rosafio serve Curcio che, a tu per tu con il portiere, non sbaglia e firma il gol partita.

Nella ripresa i granata provano ad alzare il baricentro e aumentano la pressione alla ricerca del pareggio, ma mancano lucidità e precisione nell’ultimo passaggio. L’Altamura regge l’urto, chiude gli spazi e porta a casa tre punti preziosi.

Nonostante la sconfitta, il Trapani resta fuori dalla zona retrocessione con 25 punti, seppur a ridosso dell’area playout. Un ko che invita alla cautela e alla massima attenzione nei prossimi impegni, dove ogni punto potrà fare la differenza.