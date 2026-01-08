Serie C: altri 7 punti di penalizzazione in classifica per il Trapani

Adesso il club granata è in piena zona retrocessione

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani FC (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. A riportarlo è la FIGC sul proprio sito ufficiale.

Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Con questi ulteriori punti di penalizzazione, il club granata passa da 26 a 19 punti, in piena zona retrocessione.

Inoltre, lo stesso Tribunale, ha disposto anche quattro mesi di inibizione e 1.500,00 (millecinquecento/00) euro di ammenda a Valerio Antonini, si legge nella nota ufficiale diramata sul sito della Federcalcio.