Serie C, Stauciuc subito decisivo: il Trapani piega il Casarano 1-0

L'attaccante è stato ufficializzato pochi giorni fa

Il Trapani ritrova il sorriso nella ventesima giornata di Serie C, girone C, superando di misura il Casarano al “Provinciale”. Finisce 1-0 per i granata, al termine di una gara combattuta e risolta da un lampo nel finale, che porta una firma nuova ma già pesantissima.

La partita scorre su binari di grande equilibrio, con diverse occasioni e tanta intensità soprattutto a centrocampo. Il Trapani fa la gara, ma fatica a scardinare l’organizzazione difensiva pugliese, mentre il Casarano si difende con ordine provando a colpire in ripartenza.

La svolta arriva al 79’. Stauciuc, ufficializzato appena tre giorni prima, si fa trovare pronto in mezzo all’area di rigore e con un tocco preciso di testa batte il portiere avversario, facendo esplodere il “Provinciale”. Un gol che vale tre punti e che segna nel modo migliore l’esordio del nuovo acquisto davanti al pubblico di casa.

Nel finale i granata gestiscono con attenzione, respingendo gli ultimi tentativi degli ospiti fino al triplice fischio. Una vittoria preziosa che permette al Trapani di salire al nono posto in classifica con 26 punti, rilanciando ambizioni e fiducia in vista del prosieguo del campionato.

Foto in evidenza dal sito ufficiale del Trapani FC.