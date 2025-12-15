Serie C, il Trapani fa ancora 1-1: terzo pareggio di fila contro il Cosenza

I granata all'undicesimo posto in classifica

Il Trapani allunga la serie di pareggi e chiude anche la diciottesima giornata di Serie C, girone C, con il risultato di 1-1. Al “Provinciale”, contro il Cosenza, i granata confermano un trend che nelle ultime tre gare di campionato li ha visti sempre fermarsi sullo stesso punteggio finale, al termine di una sfida intensa e ben giocata da entrambe le squadre.

A sbloccare il match sono però gli ospiti. Al 20’ Beretta raccoglie palla al limite dell’area e lascia partire un destro preciso e potente che non dà scampo a Galeotti, gelando il pubblico di casa. Il Trapani non si disunisce e reagisce con personalità, aumentando il ritmo e occupando stabilmente la metà campo avversaria. Il forcing granata viene premiato al 43’, quando Canotto inventa una giocata di grande qualità: controllo di tacco e destro che spiazza il portiere del Cosenza, firmando l’1-1 prima dell’intervallo.

Nella ripresa la gara resta equilibrata ma viva. Entrambe le squadre cercano con insistenza il gol che potrebbe valere l’intera posta in palio, senza però trovare la stoccata decisiva. Le difese tengono, i portieri rispondono presenti e il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Con questo pareggio il Trapani si assesta all’undicesimo posto in classifica con 23 punti, mentre il Cosenza consolida la propria posizione nelle zone alte, salendo a quota 33 e mantenendo il quarto posto.