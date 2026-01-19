Serie C, il Trapani rialza la testa: Sorrento travolto 4-0 al “Provinciale”

Poker dei granata in un clima non proprio sereno

Il Trapani risponde con una prestazione autoritaria e travolge il Sorrento per 4-0 nella ventiduesima giornata di Serie C, girone C, 2025-2026. Al “Provinciale” i granata offrono una delle migliori prove stagionali, conquistando tre punti pesantissimi che permettono di uscire dalla zona retrocessione nonostante la penalizzazione di sette punti inflitta nei giorni scorsi.

La gara si mette subito in discesa: al 3’ Kirwan svetta più in alto di tutti e di testa firma l’1-0 che accende il pubblico di casa. Il Trapani mantiene il controllo del match e allo scadere del primo tempo trova il raddoppio: al 45’+4’ Salines è il più lesto sugli sviluppi di una punizione e insacca il 2-0.

Nella ripresa i granata non rallentano e al 59’ calano il tris con Canotto, che dal limite dell’area lascia partire un destro potente e preciso, imparabile per il portiere campano. Il Sorrento accusa il colpo e nel finale arriva anche il poker: all’83’ Stauciuc incorna con decisione e chiude definitivamente i conti.

Una vittoria netta e convincente, che rilancia morale e classifica in mezzo alle contestazioni dei tifosi granata. Il Trapani sale a quota 22 punti ed esce dalla zona retrocessione, dimostrando di avere ancora energie, qualità e carattere.