Serie C, la classifica del girone C prima dell’ultima giornata

I rosanero scivolano al quarto posto

Si delinea la classifica del girone C di Serie C dopo la giornata andata in scena il 16 di aprile, mentre il Palermo “riposava” a causa dell’esclusione dal campionato del Catania. Vincono Catanzaro e Avellino, dirette concorrenti dei rosanero alla corsa al secondo posto. Ecco come cambia la graduatoria in vista dell’ultima giornata della regular season.

Bari 73

Catanzaro 64

Avellino 64

Palermo 63

Virtus Francavilla 56

Monopoli 56

Monterosi Tuscia 51

Turris 49

Picerno 49

Foggia 49

Juve Stabia 48

Campobasso 43

Latina 42

ACR Messina 39

Taranto 38

Potenza 36

Fidelis Andria 30

Paganese 26

Vibonese 21