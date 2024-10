Il Palermo C5 vince anche contro l’Atletico Monreale: 4º successo di fila

Primato in classifica per i rosanero

Una vittoria importantissima arrivata al termine di una bellissima prestazione consente al Palermo Calcio a5 di restare in vetta alla classifica. Il club rosanero ha vinto con il risultato di 6-2 contro l’Atletico Monreale che, prima di questa partita, era a punteggio pieno.

I rosanero proseguono la loro marcia trionfale ottenendo, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, la loro quarta vittoria consecutiva su altrettante gare disputate. Tre punti che regalano alla compagine palermitana il primato in solitaria nel girone A di Serie C1.

Ritmi altissimi, sin dalle battute iniziali del match, con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Ad aprire le danze dell’incontro sarà il Palermo C5 grazie alla rete siglata da Russo. Il gol infonde fiducia alla squadra rosanero che trova il raddoppio con il primo gol stagionale di Saviano. La squadra guidata da coach Rizzo gioca su velluto e, qualche minuto dopo, troverà il momentaneo 3-0 firmato da Miranda. Sul finire della prima frazione i padroni di casa calano il poker con un “golazo” di Musso. Si andrà all’intervallo con il Palermo Calcio a5 sopra di 4 reti.

La ripresa inizia con il Palermo C5 proiettato in avanti determinato a ottenere la vittoria. L’Atletico Monreale, tuttavia, prova a riaprire la partita con la rete di Macaluso che, dopo un errore di Madonia in fase di disimpegno, trova il momentaneo 4-1. Dopo il gol subito la compagine rosanero torna ad attaccare trovando il 5-1 con un altro super gol di Musso (doppietta). Timida reazione d’orgoglio dell’Atletico Monreale con Sgarlata che sigla la rete del 5-2. Ma il Palermo Calcio a5 rimette subito le cose in chiaro con Russo (doppietta) che fissa il risultato sul definitivo 6-2.