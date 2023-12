Pirotecnico 5-5 in Serie C1 di futsal tra il Palermo C5 e l’Atletico Monreale

Le due squadre dividono la posta in palio

Spettacolo ed emozioni al “PalaCanino” di Altofonte, teatro dello scoppiettante match tra Atletico Monreale e Palermo Calcio a5. Il risultato finale recita 5-5, giusto epilogo per quanto visto in campo, considerato che nessuna delle due compagini avrebbe meritato la sconfitta.

Pronti via e il Palermo C5 pigia il piede a martello sull’acceleratore, sbloccando l’incontro dopo appena 7′ grazie alla rete di Saviano che finalizza in grande stile, da posizione defilata, un contropiede fulmineo dei rosanero. La partita si incattivisce, l’Atletico Monreale arriva subito al quinto fallo, gli ospiti ne approfittano trovando il momentaneo 0-2 direttamente da tiro libero, piazzato trasformato alla perfezione da Daricca. Il Palermo Calcio a5 sembra giocare sul velluto trovando anche lo 0-3 sempre con Daricca, anche stavolta freddissimo nell’esecuzione del nuovo tiro libero concesso dal direttore di gara. Si andrà all’intervallo con la squadra guidata da Lo Piccolo avanti di tre reti.

La musica cambia radicalmente nella ripresa, con i padroni di casa scesi in campo determinati a ribaltare il risultato. L’Atletico Monreale riapre la partita con il gol di Lo Giudice, quindi accorcia le distanza con Pellegrino. Il Palermo C5 prova a reagire e a frenare il forcing del Monreale e, con un lampo di Davì, si porta sul 2-4.La rete dei rosanero, dona una nuova linfa vitale all’Atletico che riuscirà a perforare la porta del Palermo per ben tre volte: 3-4 firmato da Lucchese, quindi doppietta di Macaluso che consente ai padroni di casa di completare la rimonta e di portarsi sul momentaneo 5-4. Ma la sconfitta sarebbe stata davvero una beffa per il Palermo Calcio a5, quindi ci pensa il solito Daricca a pareggiare i conti per il 5-5 finale.