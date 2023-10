Nel derby palermitano passa l’Athletic Club: Palermo C5 sconfitto

Non basta il tentativo di rimonta dei rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Una gara iniziata in salita con il doppio svantaggio, quindi il tentativo di recupero fino al momentaneo 2-3 dei rosanero prima di un incredibile crollo a fine gara. Questo, in sintesi, il racconto del derby disputato ai “Campi del Sole” tra l’Athletic Club Palermo e il Palermo Calcio a5, partita terminata 5-3 in favore dei padroni di casa.

Sin dalle prime battute del match si intuisce che sarà una gara combattuta, con entrambe le compagini ben messe in campo. Nella prima frazione partita piuttosto chiusa che verrà sbloccata da una ripartenza fulminea dell’Athletic Club Palermo, contropiede finalizzato da Giuliano. E così si andrà all’intervallo sul momentaneo 1-0 in favore dei padroni di casa.

La ripresa inizia sulla falsa riga di come era cominciata la prima frazione di gioco: il Palermo Calcio a5 cerca con insistenza la via della rete, senza però riuscire a trovare l’imbucata vincente visto il muro eretto dalla retroguardia dell’Athletic Club. Proprio nel momento migliore dei rosanero arriva il raddoppio della squadra di Miosi con l’ennesimo contropiede letale di Giuliano. Dopo dieci minuti anche i rosanero vanno in gol con Davì che, a porta vuota, firma l’1-2. Il Palermo C5 quindi prende fiducia e trova anche il pari con Daricca. Con un autogol dei padroni di casa i rosanero vanno addirittura in vantaggio, ma a 5′ dal triplice fischio, i sogni di gloria si trasformano in un incubo. L’Athletic Club Palermo ribalta la gara segnando 3 gol in rapida successione firmati rispettivamente da De Lisi, Giuliano (che sigla la sua personale tripletta) e Di Cara. Risultato finale 5-3.