Serie D, Athletic Club Palermo capolista: Sancataldese battuta 2-1

Primato in classifica in coabitazione con Savoia e Igea Virtus

Arriva la quarta vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa si regalano il primato in classifica (insieme a Savoia e Igea Virtus) grazie alla vittoria per 2-1 contro la Sancataldese, nell’anticipo della 20ª giornata del girone I di Serie D. Una prova corale di spessore della squadra di Emanuele Ferraro (squalificato e sostituito in panchina dall’allenatore in seconda, Domenico Marino), che nel primo tempo ha indirizzato la partita e nella seconda frazione ha retto il ritorno di un’ottima Sancataldese.

La partenza è subito su ritmi alti. Il primo squillo è dell’Athletic Club Palermo dopo 120 secondi: Micoli calcia dal limite, la difesa della Sancataldese respinge il tiro. Ci provano anche gli ospiti con Romano che recupera palla e calcia da distanza ravvicinata: la palla termina sopra la traversa dopo una deviazione. Al minuto 11 l’Athletic sfiora il vantaggio con un tiro di Maurino dai 25 metri che scheggia il palo. I nerorosa tengono in mano il pallino del gioco e producono tante azioni da rete.

La rete arriva al 18º minuto con un colpo di testa di Micoli dagli sviluppi di calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per un fallo in attacco.L’Athletic concretizza la superiorità al 38º minuto: da un calcio d’angolo dalla sinistra ne segue una mischia in area, risolta da Crivello con un mancino di prima intenzione. Al 45º minuto la Sancataldese torna in avanti con un tiro di Franchi, ma Martinez blocca in due tempi. Prima dell’intervallo c’è il raddoppio dei padroni di casa: azione sulla sinistra di Bonfiglio che arriva sul fondo e scarica all’indietro per Zalazar, che da distanza ravvicinata non sbaglia.

Nella ripresa parte meglio la Sancataldese che all’inizio del secondo tempo opera tre cambi. Tra loro anche Barile che al 54º minuto sfrutta una incomprensione della difesa nerorosa e supera Martinez con un pallonetto. Da lì a poco i verdeamaranto vanno vicini al pareggio con un tiro da distanza ravvicinata di Andrea Ferrigno: la sfera termina sopra la traversa. Una seconda parte del match che scorre via su ritmi più bassi, con l’Athletic che senza affondi riesce a difendere il vantaggio fino alla fine.

Finisce 2-1 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 38 punti in classifica ed è in vetta al girone I di serie D. I nerorosa torneranno in campo domenica 25 gennaio al D’Alcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus.