Serie D, pari tra Athletic Club Palermo e Gela al Velodromo

I nerorosa vanno a 45 punti con una partita da recuperare

Una grande prova non basta all’Athletic Club Palermo che al Velodromo “Paolo Borsellino”, davanti a 1.100 spettatori, pareggia 1-1 contro il Gela, nel match valido per la 25a giornata del campionato di Serie D girone I. Una partita a lungo dominata dai nerorosa di Emanuele Ferraro che, dopo aver recuperato una rete di svantaggio, più volte hanno sfiorato nel secondo tempo il gol vittoria. Tante chance e anche un pizzico di sfortuna con il palo colpito da Bongiovanni.

La partita è vivace sin dal primo battute. Ci prova prima il Gela al minuto 8: Martinez respinge il tiro a botta sicura di Maltese, sulla respinta il portiere nerorosa si supera su Flore Heatley. La risposta dell’Athletic è con un tiro da posizione centrale di Zalazar, Colace salva senza difficoltà. La partita si sblocca al 18º minuto: Sanchez perde palla ai 20 metri, Aperi arriva a tu per tu con Martinez e non sbaglia. Dopo il gol subito, l’Athletic sale di giri e tiene in mano il pallino del gioco: le occasioni fioccano. Minuto 33, punizione dai 25 di Maurino deviata da Flore Heatley che quasi spiazza il suo portiere. Minuto 40: calcio d’angolo di Bova, Micoli stacca di testa e manda di poco a lato. L’occasione migliore è prima dell’intervallo con Bova che calcia a botta sicura dal cuore dell’area: Giacomarro salva sulla linea.

La squadra di mister Ferraro riesce a concretizzare all’inizio del secondo tempo. È il 50º minuto quando Giuliano cintura Micoli e lo atterra in area: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Maurino che batte Colace. All’ora di gioco i nerorosa sfiorano il raddoppio: cross dalla destra di Grillo, Micoli tenta la sforbiciata che termina di poco fuori. L’attaccante argentino è ancora pericoloso al 66º minuto con un tiro dal cuore dell’area, spalle alla porta, che sfiora il palo alla sinistra di Colace.

La squadra di Ferraro insiste e al 76º minuto scheggia il palo, con un potente tiro dai 20 metri di Bongiovanni. Con il passare dei minuti scende il ritmo, ma non il copione della partita, sempre amministrata dai padroni di casa. Gli assalti finali non sortiscono l’effetto sperato per l’Athletic che al 90º minuto ci prova con un tiro cross di Grillo che accarezza il palo. L’ultima occasione è del Gela con un tiro da posizione defilata di Siino, respinto da Martinez.

Finisce 1-1 con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 45 punti, con una partita ancora da recuperare (Enna-Athletic Club Palermo, in programma sabato 7 marzo). I nerorosa torneranno in campo domenica prossima, 1 marzo, al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme contro il Sambiase.