Serie D, primo ko al Velodromo per l’Athletic Club Palermo: passa la Nissa

Recupero del match interrotto lo scorso 9 novembre al 18° minuto

Arriva la prima sconfitta interna per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno perso 2-1 nel match con la Nissa, recupero del match interrotto lo scorso 9 novembre al 18° minuto. Un risultato che lascia non pochi rimpianti per la squadra di Emanuele Ferraro, propositiva per lunghi tratti dell’incontro, ma punita negli episodi.

Una sfida che era iniziata bene per l’Athletic Palermo, in vantaggio già dopo 5 minuti dalla ripresa con il rasoterra dai 25 metri di Bongiovanni, al secondo gol consecutivo. I nerorosa producono tanto, ma non riescono a raddoppiare: la chance migliore è su punizione di Zalazar, Castelnuovo devia in corner.

Al 38° minuto la Nissa pareggia al primo affondo: azione insistita nata dalla sinistra con Kragl, cross dal lato opposto verso l’area dove Rotulo, tutto solo, insacca di testa alle spalle di Greliak. Prima dell’intervallo i padroni di casa ci provano con Mazzotta, ma il suo tiro da posizione defilata non inquadra la porta.

Nel secondo tempo il ritmo si abbassa, complice la pioggia e il vento. Come nel primo tempo, l’Athletic subisce gol alla prima chance per i nisseni: è il minuto 56 quando Sanchez devia involontariamente la palla verso la propria porta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Da qui in poi ci sono solo gli uomini di Ferraro in campo e più volte vanno vicini al 2-2. Al 67° minuto Bongiovanni pennella un cross in area verso Bova: il suo colpo di testa sfiora il lato.

Vesprini manda a lato una punizione dalla distanza al 70° minuto, poi a 6′ dal novantesimo la ghiotta occasione è per Zalazar che nel cuore dell’area raccoglie un pallone vagante, ma sbaglia il tiro da buona posizione. L’ultima azione del match lascia ancora l’amaro in bocca: dagli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva in area per Greliak, ma il portiere nerorosa – in attacco per l’assalto finale – non impatta bene la sfera.

Finisce 2-1 per la Nissa, con l’Athletic Club Palermo che resta a quota 22 punti in classifica. I nerorosa torneranno in campo domenica, 30 novembre, in casa del Castrumfavara: calcio d’inizio alle ore 14.30.