Serie D, prima vittoria esterna per l’Athletic Club Palermo: Gela ko

Decide la gara Bonfiglio

Arriva la prima vittoria esterna stagionale per l’Athletic Club Palermo in Serie D. Una grandissima impresa dei nerorosa di Emanuele Ferraro che hanno vinto 1-0 a Gela, con la rete di Bonfiglio. Al “Vincenzo Presti”, l’Athletic è stato protagonista di una grandissima prestazione, di cuore e orgoglio, per portare a casa tre punti importantissimi.

Il primo tempo è di studio, giocato per la maggior parte a ritmi bassi. A tenere il pallino del gioco in mano è l’Athletic Club Palermo che al 18esimo minuto si fa vedere per la prima volta con Maurino: tiro dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Minuss dopo una deviazione. A metà primo tempo l’occasione migliore dei nerorosa: Bonfiglio, in area, allarga verso Mazzotta che calcia da posizione defilata e trova la risposta di Minuss. Il Gela si affaccia dalle parti di Greliak al 26esimo minuto: azione che si sviluppa sulla destra, cross verso il secondo palo dove Aperi colpisce di testa a botta sicura, ma non inquadra la porta. È l’ultima vera chance di un primo tempo che non offre più emozioni fino all’intervallo.

Nel secondo tempo si alza il ritmo. Il primo affondo è del Gela. Sartore (entrato a fine primo tempo al posto dell’infortunato Bollino) crossa in area per il colpo di testa di Sarao: Greliak blocca. Risponde l’Athletic con uno schema su calcio di punizione: Maurino crossa sul secondo palo, sponda all’indietro di Mazzotta verso Micoli che trova la risposta di Minuss sul colpo di testa ravvicinato. I nerorosa spingono e la grande chance passa dai piedi di Bonfiglio che arriva a tu per tu con Minuss, ma non calcia.

Il numero 14 nerorosa si riscatta subito, sbloccando il risultato al 57esimo minuto: l’Athletic Club Palermo guadagna una punizione dal limite dell’area, si presenta Bonfiglio che spiazza il portiere gelese con un tiro sotto l’incrocio. Il Gela inserisce Mbagoku, passa al 4-3-1-2 e alza il baricentro a caccia del gol del pari. Al 63esimo ci prova Giuliano dal cuore dell’area, ma il tiro viene murato da Anzelmo. L’ultimo quarto d’ora è di sofferenza per l’Athletic che resta in dieci uomini dopo l’espulsione di Bustos.

I padroni di casa hanno la grande chance al minuto 88 con Panzera, ma il suo tiro dal cuore dell’area colpisce il palo. I nerorosa, però, si difendono nel migliore dei modi e dopo otto minuti di recupero possono festeggiare una grandissima vittoria.

L’Athletic Club Palermo sale a quota 13 punti in classifica, al secondo posto insieme a Savoia e Sambiase. La squadra di mister Ferraro tornerà in campo domenica prossima, 26 ottobre, al Velodromo Paolo Borsellino contro il Sambiase (calcio d’inizio previsto alle 14.30) per la nona giornata di campionato.