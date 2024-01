Cittadella-Palermo, al via il girone di ritorno: le probabili formazioni

Nella panchina dei rosanero ci sarà Lanna

Il Palermo torna in campo nella prima gara del 2024 e si prepara ad affrontare il girone di ritorno di Serie B che per i rosanero inizia da Cittadella. A partire dalle ore 14.00, allo stadio “Pier Cesare Tombolato”, i siciliani daranno il via al giro di boa del campionato cadetto in uno dei primi scontri diretti del mese di gennaio. La sfida contro i granata mette in palio tre punti importanti per una posizione di vertice in classifica.

Il Cittadella di mister Edoardo Gorini, prima della sosta invernale di campionato, ha portato a casa un pareggio a reti inviolate nella partita contro l’Ascoli. Nelle ultime cinque gare i veneti hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi, confermando di essere in una serie positiva di risultati e di prestazioni. L’ultima sconfitta dei padroni di casa risale al 23 ottobre 2023, in occasione della sfida contro la Cremonese terminata 2-1 in favore dei lombardi. I granata, dunque, occupano la quarta posizione in graduatoria a quota 33 punti.

Il Palermo, al “Tombolato”, dovrà fare a meno della presenza di mister Corini in panchina a causa di una squalifica per somma di ammonizioni. Al suo posto ci sarà l’allenatore in seconda Salvatore Lanna. I rosanero, nell’ultima gara giocata al “Barbera” durante il Boxing Day del 26 dicembre, hanno vinto con il risultato di 3-2 contro la Cremonese. Nelle ultime cinque gare i siciliani hanno messo a referto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Brunori e compagni, dunque, si trovano al sesto posto in graduatoria con 32 lunghezze (al pari della Cremonese).

Le probabili formazioni

I padroni di casa si schierano con un 4-3-1-2 di sostanza e qualità. Tra i granata è presente l’ex rosanero Alessandro Salvi, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto occupando la corsia di destra del pacchetto arretrato del Cittadella. Presente (in panchina) anche Luca Maniero, il secondo portiere dei veneti che ha vestito la maglia del Palermo dal 2017 al 2018.

Il Palermo, invece, opta per il solito 4-3-3. Graves dovrebbe essere in vantaggio su Mateju per il ruolo di terzino destro, così come Nedelcearu che andrà al centro della difesa dall’inizio nonostante la convocazione di Lucioni. In mezzo al campo Stulac dovrebbe partire titolare, favorito su Gomes reduce da una sindrome influenzale. In avanti, confermato il trio con Di Francesco, Brunori e Insigne.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.