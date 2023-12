Como-Palermo 2-3: Graves riporta in vantaggio i rosa – LIVE

Segui la diretta della sfida tra i lariani e i rosanero

Allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” si affrontano Como e Palermo in un vero e proprio scontro diretto per una posizione di vertice nella classifica di Serie B. Fabregas contro Corini per la diciottesima giornata del campionato cadetto.

La partita

86′ – Ancora cambi in vista degli ultimi istanti del match: nel Como escono Cutrone e Da Cunha ed entrano Cerri e Verdi; nel Palermo lascia il campo Insigne per Mateju

82′ – GOL DEL PALERMO! Stulac da calcio piazzato trova la testa di Graves che appoggia nell’angolino battendo Semper

81′ – Giallo per Da Cunha

78′ – Gomes accusa un problema alla gamba destra, entra Stulac al suo posto

69′ – Corini manda in campo Di Mariano e Vasic che prendono il posto di Di Francesco e Henderson

67′ – Cartellino giallo anche per Curto

66′ – Ammonito Cutrone

63′ – GOL DEL PALERMO! Brunori da posizione defilata trova il cross perfetto per Segre che di testa batte Semper e riporta il risultato in parità

63′ – Palermo vicinissimo al gol del pari con un tiro di Di Francesco da posizione ravvicinata

58′ – GOL DEL COMO! I padroni di casa si portano in vantaggio ribaltando la gara con il gol di Gabrielloni, che anticipa Marconi nell’area piccola, su assist di Cutro

58′ – Risponde Chajia con un tiro centrale parato dall’estremo difensore del Palermo

55′ – Ci prova Di Francesco ma il suo tiro con il destro, dopo il lancio di Pigliacelli, è di facile presa per Semper

53′ – Ammonito anche Marconi

51′ – Gabrielloni si trova a tu per tu con Pigliacelli lanciato in verticale da Cutrone, l’arbitro però ferma l’azione per posizione di fuorigioco del numero 9 del Como

47′ – Giallo per Nedelcearu

46′ – GOL DEL COMO! Passano 20 secondi dall’inizio del secondo tempo e Cutrone, lasciato solo in area, batte Pigliacelli di testa

Ore 15.05 – Cambi prima dell’inizio della ripresa. Nel Como escono Cassandro e Baselli ed entrano Chajia e Gabrielloni; nel Palermo lascia il campo Lund per Aurelio. Subito dopo inizia la seconda parte del match

45′ + 1′ – Termina il primo tempo con il vantaggio dei rosanero siglato da Di Francesco. Palermo in controllo della gara in questa prima parte del match

45′ – Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro durante il quale Sala calcia forte in porta ma Pigliacelli para. Azione poi fermata per una posizione di fuorigioco di Cutrone

41′ – Giallo per Sala

35′ – Il Como prova a farsi vedere in avanti con alcune azioni sviluppate sulle corsie laterali ma i rosanero continuano a difendersi bene

27′ – Insigne prova la conclusione con il sinistro dalla distanza e Sempre deve aiutarsi con la traversa per parare il tiro indirizzato sotto l’incrocio dei pali

25′ – Rosanero in controllo della gara dopo il gol del vantaggio. La squadra di Corini muove bene il pallone su tutto il terreno di gioco per poi provare a verticalizzare nel momento giusto

17′ – GOL DEL PALERMO! Gomes traccia un filtrante perfetto per Di Francesco che si inserisce puntuale dalla corsia sinistra dei rosa. Il numero 17 calcia col mancino e batte Semper

10′ – Ritmi bassi dopo i primi minuti di gara, l’unico squillo resta quello di Marconi a 50 secondi dal fischio d’inizio

1′ – Palermo immediatamente vicino al gol con un colpo di testa di Marconi che sfiora il palo

Ore 14.01 – Primo pallone gestito dai rosanero, comincia il match del “Sinigaglia”

Ore 13.58 – Como e Palermo entrano in campo, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale

Ore 13.45 – Compagini negli spogliatoi, calcio d’inizio alle ore 14.00

Ore 13.20 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

COMO: Semper, Sala, Solini, Curto, Baselli (dal 46′ Gabrielloni), Cutrone (dall’86’ Cerri), Bellemo (cap.), Odenthal, Abildgaard, Da Cunha (dall’86’ Verdi), Cassandro (dal 46′ Chajia). A disposizione: Vigorito, Iovine, Chajia, Gabrielloni, Blanco, Arrigoni, Cerri, Rispoli, Ronco, Vignali, Verdi, Mustapha. Allenatore: Fabregas.

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lund (dal 46′ Aurelio), Gomes (dal 78′ Stulac), Segre, Brunori (cap.), Insigne (dall’86’ Mateju), Marconi, Di Francesco (dal 69′ Di Mariano), Nedelcearu, Henderson (dal 69′ Vasic). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Stulac, Mancuso, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio, Mateju. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Pairetto (Nichelino). Assistenti: Meli (Parma) – Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: De Angeli (Milano). VAR: Serra (Torino). AVAR: Baroni (Firenze).

MARCATORI: 17′ Di Francesco (P), 46′ Cutrone (C), 58′ Gabrielloni (C), 63′ Segre (P), 82′ Graves (P).

NOTE: Ammoniti: Sala (C), Nedelcearu (P), Marconi (P), Cutrone (C), Da Cunha (C).