Palermo-Cremonese, Lucioni non recupera: i convocati di Corini

Marconi squalificato per tre giornate, il tecnico dei rosa ritrova un difensore

PALERMO – Dopo il pareggio a Como della squadra guidata da Eugenio Corini, il club di viale del Fante si prepara ad un altro scontro diretto per una posizione di vertice nella classifica di Serie B. Il Palermo scende in campo martedì 26 dicembre contro la Cremonese (calcio d’inizio alle ore 18.00) nell’ultima gara del 2023.

L’allenatore di Bagnolo Mella, per la sfida contro i lombardi in programma al “Renzo Barbera”, dovrà fare a meno di Fabio Lucioni e Ivan Marconi. Il primo è stato sottoposto ad indagini strumentali in seguito al risentimento muscolare accusato prima dell’incontro con il Como. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso e starà lontano dal campo per circa tre settimane.

All’assenza di Lucioni si aggiunge quella di Ivan Marconi, protagonista in negativo della partita del “Sinigaglia”. Il numero 15 dei rosanero, che ha causato il rigore decisivo a pochi istanti dalla fine del match contro i lariani, è stato punito dal Giudice Sportivo con tre giornate di squalifica. Corini, però, recupera in mezzo alla difesa Pietro Ceccaroni, che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro la Cremonese. Rimane fermo ai box Mamadou Couliblay per una lesione muscolare.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

13 Kanuric

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson