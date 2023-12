Palermo-Cremonese 2-2: Di Francesco sigla il gol del pari – LIVE

Segui la diretta del match tra i rosanero e i grigiorossi

PALERMO – Match di cartello nel Boxing Day di Serie B allo stadio “Renzo Barbera”. Nell’impianto sportivo di viale del Fante si affrontano Palermo e Cremonese, scontro diretto per una posizione di vertice in classifica.

La partita

Articolo in aggiornamento

72′ – GOL DEL PALERMO! Il pressing dei rosanero funziona e la sfera viene riconquistata dalla squadra di Corini. Di Francesco in area avversaria scambia bene con Insigne, il numero 17 dei rosa riceve la sfera e dopo un controllo calcia con il destro e riporta il risultato in parità

68′ – Il Palermo cerca la via del gol in contropiede giocando molto in verticale, la Cremonese però recupera bene e chiude le azioni offensive dei rosa

66′ – Ancora un cambio tra le fila dei rosa, dentro Buttaro per Graves

62′ – Risponde Stroppa, che manda in campo Afena-Gyan e Abrego per Coda e Majer

59′ – Corini effettua due sostituzioni e manda in campo Soleri per Brunori e Di Mariano per Henderson

57′ – Dopo un lungo check del VAR viene segnalata la posizione di fuorigioco di Coda. Gol annullato, il risultato parziale è ancora 1-2

54′ – GOL DELLA CREMONESE! Coda viene mandato a tu per tu con Pigliacelli da Castagnetti. Il numero 90 dei grigiorossi è freddo sotto porta e batte l’estremo difensore dei rosanero

51′ – Brunori sfiora il gol con un tiro in diagonale ben servito da Insigne in area avversaria

49′ – Castagnetti sfiora la doppietta con un buon inserimento, il suo tiro sfiora il palo

Ore 19.06 – Le due compagini rientrano sul terreno di gioco, prima del fischio d’inizio Gomes lascia il posto a Stulac. A seguire comincia la ripresa, primo possesso per i rosanero

45′ + 2′ – Il Palermo gioca meglio ma è la Cremonese che conclude i primi 45 minuti in vantaggio. Diverse le occasioni create dai rosanero, con gli ospiti che concretizzano di più le azioni offensive. La prima frazione di gioco termina 2-1 per i grigiorossi

45′ – Assegnati due minuti di recupero

41′ – Ammonito Graves

40′ – Occasione per Coda che calcia al volo lanciato in area rosanero e trova la respinta di Pigliacelli

34′ – Il Palermo subisce gol ma reagisce immediatamente con Brunori lanciato verso l’area avversaria. Conclude l’azione Insigne che calcia da posizione ravvicinata senza centrare la porta

33′ – GOL DELLA CREMONESE! Castagnetti colpisce benissimo al volo la sfera incrociando il suo tiro e superando Pigliacelli che non può arrivarci

28′ – Di Francesco ha l’occasione per portare il Palermo in vantaggio lanciato in verticale da Gomes. Jungdal però è attento e non si fa sorprendere

26′ – Ci prova Insigne col mancino in contropiede, il tiro è forte ma centrale

24′ – Parata in allungo per Pigliacelli su colpo di testa Bianchetti che anticipa Insigne

20′ – GOL DEL PALERMO! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Henderson effettua un cross pennellato per la testa di Nedelcearu che riporta il risultato in parità

16′ – Il Palermo nonostante il gol subito gioca bene e in maniera aggressiva. Di Francesco si libera della marcatura avversaria e palla al piede si accentra per provare la conclusione con il destro murata dalla difesa avversaria

7′ – GOL DELLA CREMONESE! Ghiglione anticipa tutta la difesa rosanero su un cross basso di Sernicola e batte Pigliacelli col mancino

6′ – Giallo per Majer

Ore 18.02 – Primo pallone affidato agli ospiti, al via la gara al “Barbera”

Ore 17.58 – Rosanero e grigiorossi entrano in campo, soliti saluti di rito prima che cominci la gara

Ore 17.45 – Palermo e Cremonese rientrano negli spogliatoi, fischio d’inizio alle 18.00

Ore 17.20 – Squadre in campo per il riscaldamento

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli, Graves (dal 66′ Buttaro), Lund, Gomes, Segre, Brunori (cap.; dal 59′ Soleri), Insigne, Di Francesco, Nedelcearu, Ceccaroni, Henderson (dal 59′ Di Mariano). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Stulac, Mancuso, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio, Mateju. Allenatore: Corini.

CREMONESE: Jungdal, Ravanelli, Collocolo, Bianchetti (C.), Sernicola, Ghiglione, Castagnetti, Vazquez, Antov, Majer (dal 62′ Abrego), Coda (dal 62′ Afena-Gyan). A disposizione: Saro, Sekulov, Ciofani, Afena-Gyan, Tuia, Valzania, Abrego, Quagliata, Lochoshvili, Tsadjout, Okereke, Zanimacchia. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Maria Sole FERRIERI CAPUTI (Livorno). AA1: Davide IMPERIALE (Genova). AA2: Alessandro CIPRESSA (Lecce). IV: Mauro GANGI (Enna). VAR: Valerio MARINI (Roma 1). AVAR: Francesco COSSO (Reggio Calabria).

MARCATORI: 7′ Ghiglione (C), 20′ Nedelcearu (P), 33′ Castagnetti (C), 72′ Di Francesco (P).

NOTE: Assente tra i rosanero Ales Mateju, non disponibile per il match a causa di una gastroenterite. Ammoniti: Mayer (C), Graves (P).