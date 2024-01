Palermo-Modena, Brunori: “Vittoria molto significativa per il morale”

L'attaccante: "L'ammonizione, a caldo, non l'ho capita neanche io"

“Sicuramente dal punto di vista del morale è una vittoria molto significativa. Dopo una sconfitta ti porti dietro qualche delusione e siamo stati bravi a reagire. Dobbiamo trovare un equilibrio per non fare questi sali e scendi”. Così Matteo Brunori, attaccante e capitano del Palermo, parla in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Modena con il risultato di 4-2.

“Bisogna trovare un equilibrio di squadra, ci stiamo lavorando e bisogna essere bravi a trasformare le occasioni che ci vengono concesse e a subire poi il meno possibile. Ammonizione? C’è stata un incomprensione con l’arbitro, a caldo non l’ho capita neanche io. Dal campo si percepiva che stavamo bene, c’era la mentalità giusta. Quando fai tutto questo i risultati vengono fuori”, conclude l’autore del secondo gol dei rosanero. Brunori era diffidato e il cartellino giallo subito nella gara contro il Modena gli costerà una squalifica in vista della prossima giornata del Palermo in casa del Catanzaro.