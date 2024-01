Palermo, Di Francesco: “Alla sconfitta di Cittadella si reagisce con il lavoro”

L'attaccante: "Il mio pensiero va ai tifosi rosanero"

PALERMO – La squadra rosanero deve smaltire la delusione in seguito alla sconfitta per 2-0 arrivata allo stadio “Tombolato” contro il Cittadella. L’attaccante del Palermo Federico Di Francesco ha commentato così, ai microfoni ufficiali del club, la gara dell’ultimo turno di Serie B: “C’è amarezza per la partita di Cittadella perché comunque da parte nostra c’era la volontà di proseguire il trend positivo che ci aveva permesso di fare otto punti nelle ultime quattro partite. Sicuramente dispiace, siamo partiti bene all’inizio della gara ma dopo il gol siamo andati un po’ a calare nella nostra prestazione generale. Dobbiamo lavorare per far sì che non accada più”.

“Dobbiamo migliorare in alcune situazioni, a partire da quando andiamo in svantaggio – prosegue Di Francesco -. Contro il Cittadella abbiamo fatto bene i primi 20-30 minuti, poi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. A quel punto avremmo dovuto avere più la tranquillità di ripartire e cercare di recuperare il risultato. Lavoreremo in tal senso. A questa sconfitta si reagisce solo con il lavoro, cercando di limare le nostre lacune e migliorare i nostri pregi. Non è tutto da buttare ma dobbiamo dare una reazione, bisogna fare una grande partita sabato contro il Modena in casa”.

Tanti tifosi al seguito dei rosanero

Erano quasi duemila i tifosi del Palermo al “Tombolato” di Cittadella per incitare e sostenere la squadra allenata da Eugenio Corini: “Un pensiero va anche ai tifosi che ci hanno seguito, erano tantissimi e ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. È stato bellissimo averli al nostro fianco. Sappiamo che in questo caso li abbiamo delusi, cercheremo di dargli le giuste soddisfazioni da adesso a fine anno perché se lo meritano. Come i tifosi che sono venuti all’aeroporto e ci hanno trasmesso la loro fiducia, il loro amore. Sta a noi dimostrare ora che siamo degni di questo”, spiega l’esterno d’attacco.

Testa al Modena

Il Palermo ospita il Modena nel prossimo turno di campionato, gara in programma sabato 20 gennaio alle ore 16.15. Di Francesco è già proiettato alla sfida contro i Canarini: “Sarà una partita difficile, il Modena per larga parte del campionato è stato una delle sorprese. Viene da un risultato non felicissimo in casa col Brescia (sconfitta per 2-1, ndr), quindi avrà la voglia di rifarsi ma anche noi veniamo da un risultato negativo quindi sarà una bella partita. Si affronteranno due squadre a viso aperto e faremo in modo di portare un grande risultato a casa”.

“Il bilancio dei miei primi mesi a Palermo per me è positivo, nonostante qualche difficoltà all’inizio dovuta al fatto del cambiamento e per un problemino fisico che ho avuto. Adesso ho una certa continuità, anche nel lavoro, e adesso mi sento ancora più integrato all’interno del mondo Palermo in tutto e per tutto. Voglio continuare a fare bene, a fare gol o assist e per centrare gli obiettivi di squadra, quelli più importanti. Ho fatto tre gol col Palermo, più uno con il Lecce e quindi sono a quattro stagionali. Ma non ho mai avuto un rapporto ossessivo con il gol, ho messo sempre al primo posto gli obiettivi di squadra. Il focus principale è il bene del Palermo”, conclude l’attaccante rosanero.