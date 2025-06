Serradifalco, morto al lavoro in un supermercato: eseguita l’autopsia

La procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati il titolare

SERRADIFALCO – Eseguita, su disposizione del pm Simona Russo, l’autopsia sul corpo del collaboratore scolastico Salvatore Cumbo, deceduto a 55 anni, il 19 maggio scorso, mentre stava facendo dei lavori all’interno di un supermercato di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta.

L’uomo era caduto da un’altezza di circa 3 metri, mentre si trovava in cima a una scala per riparare una saracinesca, ed era morto sul colpo.

Come atto dovuto per fare eseguire l’autopsia la Procura, prima dell’esame, ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo il titolare del supermercato dove si è verificato l’incidente. I due erano amici e, a quanto pare, Salvatore Cumbo stava eseguendo quel lavoro a titolo gratuito.

I familiari della vittima sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Dacquì, Ramona Dacquì e Maria Giambra, mentre l’indagato è difeso dall’avvocato Salvatore Domante. I funerali di Cumbo saranno celebrati oggi alle 17, nella parrocchia dell’Immacolata.