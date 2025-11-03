Sesso in chiesa, coppia sorpresa dal parrocco: “Grave atto di profanazione”

Il sacerdote ha annunciato una liturgia riparatoria per il 7 novembre

Lo scorso 27 ottobre, una giovane coppia di origine straniera è stata sorpresa all’interno di una chiesa mentre consumava un rapporto sessuale accanto alla stanza dove vengono conservate le statue della Madonna e del Sacro Cuore. È accaduto nella nuova chiesa parrocchiale di Salsasio, a Carmagnola, in provincia di Torino.

Secondo quanto ricostruito, i due avevano iniziato a scambiarsi effusioni sul sagrato, prima di decidere di entrare all’interno della chiesa di via Novara, probabilmente in cerca di maggiore riservatezza. Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano l’intera scena, avvenuta in pieno giorno, in un luogo abitualmente frequentato da fedeli, anziani e bambini.

Il parroco, don Iosif Patrascan, si è accorto dei due giovani intenti a fare sesso osservando i monitor della videosorveglianza e si è precipitato in chiesa per interrompere l’atto. Al suo arrivo, la coppia sarebbe però riuscita a rivestirsi in fretta e a fuggire prima di essere raggiunta.

Sesso in chiesa, prevista una liturgia riparatoria

Il sacerdote, che ha presentato denuncia alle forze dell’ordine per atti osceni in luogo pubblico e sacro e consegnato i filmati per permettere l’identificazione dei responsabili, lo ha definito “un grave atto di profanazione”. Per riportare la chiesa alla sua sacralità, don Iosif Patrascan ha annunciato per il 7 novembre una liturgia riparatoria, con adorazione eucaristica e confessioni.

“Il fatto è l’ultimo e il più grave di una serie di atti vandalici e di profanazione del luogo sacro – fanno sapere dalla parrocchia -. Nella scorsa estate ignoti hanno danneggiato il porticato sito davanti agli uffici parrocchiali proprio di fronte all’ingresso della chiesa e hanno sradicato e rubato le telecamere di videosorveglianza esterne della Parrocchia, rovinando anche alcuni fari esterni”.

