 Settanta coltelli e 40 tirapugni in casa, scatta l'arresto
Settanta coltelli e 40 tirapugni in casa, scatta l’arresto

La scoperta nel corso di una perquisizione
PALERMO
di
PALERMO – I poliziotti del commissariato Libertà hanno arrestato un giovane di 26 anni, accusato di detenzione di 90 grammi di hashish: è stato denunciato anche per la detenzione illegale di un vero e proprio arsenale di armi bianche.

Gli agenti nel corso di una perquisizione in casa hanno trovato, infatti, una scatola con quaranta tirapugni alcuni dei quali dotati di lama integrata, e 70 coltelli a scatto di varie dimensioni, uno sfollagente, bastoni animati e telescopici, nonché diversi dissuasori elettrici di tipo taser a contatto.

