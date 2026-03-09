La scoperta nel corso di una perquisizione

PALERMO – I poliziotti del commissariato Libertà hanno arrestato un giovane di 26 anni, accusato di detenzione di 90 grammi di hashish: è stato denunciato anche per la detenzione illegale di un vero e proprio arsenale di armi bianche.

Gli agenti nel corso di una perquisizione in casa hanno trovato, infatti, una scatola con quaranta tirapugni alcuni dei quali dotati di lama integrata, e 70 coltelli a scatto di varie dimensioni, uno sfollagente, bastoni animati e telescopici, nonché diversi dissuasori elettrici di tipo taser a contatto.