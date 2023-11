Settimana contro la violenza sulle donne, convegno all’Ars

Ha moderato Eliana Chiavetta, presente anche il presidente Galvagno

PALERMO – Nella mattinata del 23 novembre 2023, in occasione della settimana internazionale contro la violenza sulle donne, si è tenuto l’evento “La violenza sulle donne nel mondo del lavoro: buone pratiche e prospettive future” presso la sala rossa della sede dell’Assemblea della Regione Siciliana (Ars) a Palermo, che ha visto la partecipazione di imprese, pubblica amministrazione e parti sociali a confronto per contrastare molestie e violenze sul lavoro.

Sono intervenute la presidente di Confapi Sicilia e dell’associazione 6come6.6libera, Dhebora Mirabelli, Rosanna Laplaca, segretaria Cisl Sicilia, Elisabetta Fugazza, membro del Comitato Scientifico di 6Libera, Carmelo Aristia, vicepresidente 6Libera mentre ha moderato il convegno Eliana Chiavetta.

Il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, e il deputato e sindaco di Mussomeli, Giuseppe Catania, hanno annunciato il loro impegno nel coinvolgere Confapi Sicilia e le imprese in un futuro disegno di legge per promuovere posti di lavoro più sicuri per le donne.

L’associazione 6come6.6libera chiude l’evento con la presentazione del servizio Help Me, all’interno del quale psicoterapeuti, avvocati e criminologi, forniscono il loro supporto consulenziale a imprese e lavoratori in materia di violenze e le molestie nei luoghi di lavoro. A presentare questo importante strumento il coordinatore della task force di esperti dell’Associazione 6come6.6libera, l’avvocato Francesco Mazza.