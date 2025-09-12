 Seus, La Piana: "Serve chiarezza sulla selezione dei lavoratori"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Seus, la Cisl: “Serve chiarezza sulla selezione dei lavoratori”

Le parole di Leonardo La Piana (nella foto) e del segretario Fp Sicilia Daniele Passanisi
l'intervento
di
1 min di lettura

PALERMO – Forti perplessità sono espresse dalla Cisl sulle procedure di reclutamento di autisti-soccorritori nella sanità siciliana. La Seus, concessionaria del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria si è rivolta ad agenzie di somministrazione di lavoro interinale.

Seus, La Piana (Cisl): “Serve chiarezza”

E proprio questo metodo viene criticato dal segretario regionale della Cisl, Leonardo La Piana, e dal segretario della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi. Con una nota inviata all’assessorato regionale della Salute e al presidente della Seus, chiedono “risposte e chiarezza” sulla selezione dei lavoratori interinali che a volte “rappresenta una soluzione temporanea straordinaria” alle carenze di organico ma per il sindacato vanno fatte altre scelte organizzative.

“Sarebbe stato opportuno – sottolineano – che la Seus avesse attivato per tempo il meccanismo della mobilità interna, strumento contrattuale capace di garantire una migliore distribuzione delle risorse umane sul territorio e tutelare il diritto di prelazione nelle future collocazioni”.
Altro punto critico è per la Cisl un eccessivo ribasso d’asta. “Non possiamo permettere – sostengono La Piana e Passanisi – che la scelta dei lavoratori si presti a opacità o discrezionalità, specie in un servizio essenziale alla salute dei cittadini”.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI