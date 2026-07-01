L'annuncio del presidente Castro e dell'assessore alla Sanità Caruso

PALERMO – Entro la fine dell’estate 2026 entreranno in servizio 88 nuove ambulanze del 118 siciliano. L’annuncio è stato dato dal presidente della Seus, Riccardo Castro, e dall’assessore regionale della Salute, Marcello Caruso. A fornirle è “Olmedo Special Vehicles S.p.A.”, tramite un leasing finanziario di circa 11 milioni di euro, dalla durata di 60 mesi più eventuali 12 di rinnovo.

All’avanguardia, i nuovi mezzi di soccorso sono dotati di ventilatori polmonari a compressione “Z Vent ZOLL” e in questi giorni i primi esemplari sono già in consegna ad alcune postazioni del 118. L’ambiente è progettato per offrire agli operatori uno spazio di lavoro ergonomico, funzionale e facilmente sanificabile e dal pannello di comando touch screen da 10 pollici si possono controllare tutte le principali funzioni. Il finanziamento in leasing è stato perfezionato con UniCredit.

“Inauguriamo questi nuovi mezzi di soccorso rinnovando il “patto di cura e di sicurezza che la Seus 118 Sicilia ha con tutta la comunità – ha detto il presidente Riccardo Castro -“.

“Con la Seus diamo ai cittadini la possibilità di avere mezzi di soccorso più sicuri e con strumentazioni ancora più moderne, un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo al servizio di emergenza-urgenza 118 – ha sottolineato l’assessore Marcello Caruso -. Abbiamo presentato all’Ars un emendamento governativo per chiedere una deroga al blocco delle assunzioni in modo da consentire alla Seus il reclutamento di nuovi soccorritori. L’auspicio è che abbia il consenso di tutte le forze politiche”.