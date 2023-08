“Sferracavallo, grave emergenza ambientale: esposto in Procura”

L'iniziativa del consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo

“Abbiamo depositato un esposto alla Procura delle Repubblica del Tribunale di Palermo per denunciare la grave emergenza ambientale del golfo di Sferracavallo”. Lo annunciano il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo e i consiglieri pentastellati della Settima circoscrizione Simone Aiello e Giovanni Galioto. “Chiediamo gli opportuni accertamenti ed interventi riparatori e ripristinatori per porre rimedio al grave pregiudizio ambientale causato dagli sversamenti nel tratto di Mare degli “Scivoli”, nonché di avviare le indagini per l’individuazione di eventuali responsabili. Il persistere di tali situazioni stanno arrecando danni di natura ambientale, sanitario, economico e anche di immagine alla borgata marinara di Sferracavallo”.