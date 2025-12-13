Sfruttava la compagna per farla prostituire: arrestato un 57enne

Ha approfittato della condizione di vulnerabilità della donna

TERMINI IMERESE (PALERMO) – I carabinieri Termini Imerese hanno arrestato un uomo di 57 anni accusato di favorire e sfruttare la prostituzione.

Le indagini hanno avuto inizio da una denuncia presentata da un cittadino che aveva notato nei pressi dell’abitazione in uso all’indagato un continuo viavai di diversi uomini nell’arco di poche ore.

Da agosto a settembre 2025, gli investigatori hanno messo in campo una serie di attività, tra cui intercettazioni telefoniche, che hanno portato alla raccolta di prove schiaccianti contro il 57enne.

L’uomo, approfittando della vulnerabilità psicologica della sua convivente, ha orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione.

Attraverso annunci online, ha procacciato clienti, fornendo dettagli sulle prestazioni, i costi – fino a 100 euro – e i luoghi in cui si svolgevano gli incontri che, avvenivano sia presso l’abitazione della coppia sia presso il domicilio degli avventori. Unico requisito imposto dall’uomo era la sua partecipazione o presenza durante gli atti sessuali, evidenziando un controllo opprimente sulla vittima.