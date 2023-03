“Sguardi sul cantiere”, il foto-concorso della Cassa edile

Un’occasione per raccontare dal proprio punto di vista un lavoro che è fatto di sudore, ma anche di dedizione.

1' DI LETTURA

CATANIA – Il cantiere come microcosmo, essere vivente animato da tutte le persone che ogni giorno vi lavorano con passione e dedizione. Ma anche come luogo di incontro e di scambio, dove la fatica e il lavoro si uniscono alla cooperazione, all’amicizia, all’umanità.

In occasione dei suoi 60 anni, la Cassa edile di Catania – Ente bilaterale del mondo delle costruzioni che regola prestazioni e servizi alle imprese e agli operai – organizza “Sguardi sul cantiere”, un concorso fotografico ideato da chi conosce bene che vuol dire essere parte di un mondo in divenire, di chi comprende lavoro e fatica, di chi rappresenta una grande famiglia. Un’occasione, rivolta a tutti gli iscritti alla Cassa edile etnea, per raccontare dal proprio punto di vista un lavoro che è fatto di sudore, ma anche di dedizione, di squadra e di entusiasmo.

Un mondo, quello dell’edilizia, metafora della vita: la costruzione dalla base per la realizzazione di un progetto. Le dieci migliori fotografie saranno premiate in occasione della cerimonia per i Sessant’anni della Cassa edile, in programma il prossimo 27 maggio presso il Teatro Sangiorgi nel quale sarà allestita una mostra fotografica con i migliori gli scatti selezionati.

Chi può partecipare: Il concorso è aperto a tutti gli iscritti alla Cassa edile che abbiano almeno una mensilità denunciata nel periodo compreso tra gennaio 2020 e il 31 marzo 2023.

Come partecipare. Basta inviare una fotografia con risoluzione minima di 1929×1080 pixel utilizzando il modulo disponibile al sito http://sguardisulcantiere.cassaedilecatania.it entro le ore 24 dell’11 aprile 2023.