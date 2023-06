Si addormenta nel divano e una mosca gli entra nell’orecchio, caso choc in Brasile

“Gli insetti lo stanno divorando dall’interno”, ha detto la moglie disperata

Si addormenta sul divano, una mosca gli entra nell’orecchio e gli depone le uova. Come raccontato dai tabloid inglesi, è accaduto in Brasile dove un uomo di mezza età si era assopito sul divano.

Al risveglio ha cominciato ad avere dolori lancinanti all’orecchio da cui fuoriuscivano alcune mosche.

La corsa dell’uomo verso un pronto soccorso è stata per diverso tempo vana in quanto il protagonista della vicenda non era registrato nel sistema sanitario nazionale.

Un medico mosso a compassione l’ha poi ricoverato iniziando le cure somministrandogli farmaci per via endovenosa più un lavaggio dell’orecchio.

La procedura però non è stata sufficiente e l’uomo deve ancora finire sotto i ferri per l’operazione chirurgica definitiva. “Gli insetti lo stanno divorando dall’interno”, ha detto la moglie disperata.