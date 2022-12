Si aggravano le condizioni di Biagio Conte

Il missionario laico da mesi combatte con un tumore al colon

PALERMO – Si sono aggravate le condizioni di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che da mesi, come scritto da LiveSicilia, combatte con un tumore al colon. Lo fanno sapere fonti vicine al frate. Era stato proprio il missionario, che a Palermo gestisce diverse comunità per i poveri, a comunicare la sua battaglia contro il male e aveva chiesto di pregare per lui. Il suo l’ultimo messaggio proprio a ridosso del Natale. Biagio Conte aveva chiesto aiuto per il pagamento delle bollette di gas e luce che erano lievitate nella missione a causa dei rincari energetici.