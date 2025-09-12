Perde 14mila euro al casinò, si butta dalla nave da crociera per non pagare

La fuga rocambolesca si è conclusa in malo modo

Un passeggero della Rhapsody of the Seas, nave da crociera della Royal Caribbean, ha cercato in modo rocambolesco di sottrarsi ad un debito di gioco di quasi 17mila dollari, pari a circa 14mila euro. Dopo giorni trascorsi al casinò di bordo, l’uomo ha scelto la via più estrema: tuffarsi in mare pur di evitare di pagare il dovuto.

L’episodio è avvenuto lo scorso 7 settembre, mentre la nave stava attraccando al porto di San Juan, a Porto Rico. Sentendo di non avere più scampo, il passeggero si è tuffato in acqua, sotto agli occhi increduli degli altri crocieristi e dello staff.

La sua fuga, però, è durata pochissimo. Due persone a bordo di moto d’acqua lo hanno avvistato e recuperato in mare aperto. Una volta portato a riva, le autorità statunitensi lo hanno fermato, ponendo fine al tentativo di evasione.

Si butta dalla nave da crociera, il debito accumulato

Secondo quanto ricostruito dai media locali, l’uomo era salito a bordo per una crociera di una settimana nei Caraibi. In quei giorni, avrebbe trascorso gran parte del tempo nel casinò della nave, accumulando un debito insostenibile.

Alla fine del viaggio, quando la Rhapsody of the Seas era ormai prossima al rientro, il passeggero ha tentato l’improbabile fuga, convinto di poter eludere i controlli lanciandosi in acqua.

La versione dell’uomo e quella della compagnia

Una volta fermato, l’uomo ha cercato di difendersi sostenendo di essersi tuffato per non dover dichiarare il denaro che stava trasportando. Nello zaino, infatti, sono stati trovati 14.600 dollari in contanti, cinque documenti di identità e due dispositivi elettronici.

La sua versione, però, non ha convinto. La Royal Caribbean ha chiarito agli inquirenti che il passeggero aveva fornito un nome falso al momento della registrazione e che il debito contratto era legato “quasi esclusivamente alle spese del casinò e del gioco d’azzardo”.

Si butta dalla nave da crociera, cosa rischia

Rilasciato su cauzione in attesa del processo, l’uomo rischia adesso conseguenze pesantissime: fino a 5 anni di reclusione e una multa da 250mila dollari. Un epilogo ben diverso che aveva immaginato imbarcandosi per una crociera da sogno nei mari dei Caraibi.

