Palermo, si è insediato Balsamo: nuovo presidente della Corte d’appello

La cerimonia ufficiale nel Palazzo di giustizia siciliano

PALERMO – Si è insediato oggi il nuovo presidente della Corte d’appello di Palermo, Antonio Balsamo.

Nel corso di una cerimonia molto partecipata, che si è svolta nell’atrio della Corte d’appello del capoluogo siciliano, Balsamo ha preso possesso del suo nuovo incarico. Presenti i vertici degli uffici giudiziari del distretto come il procuratore Maurizio de Lucia, la procuratrice generale Lia Sava e autorità civili e militari.

Chi è Balsamo

Entrato in magistratura come pretore nel 1991, Balsamo, 62 anni, è stato giudice del Tribunale di Palermo nel collegio che ha celebrato processi come quello al senatore Giulio Andreotti. Per anni presidente di Corte d’assise a Caltanissetta ha diretto il dibattimento sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D’Amelio, da lui definito in sentenza “il più grave depistaggio della storia italiana” e quello sull’attentato a Falcone.

Ex presidente del tribunale di Palermo, poi sostituto procuratore generale in Cassazione, ha ricoperto incarichi internazionali come quello all’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodoc ) di Vienna.