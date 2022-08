Si è spento Totò Rambo, storico ultras del Palermo

Pochi giorni fa era stato ricoverato per una forma acuta di setticemia

1' DI LETTURA

PALERMO – Si è spento a 57 anni Salvatore Nocilla, conosciuto come Totò Rambo, storico ultras del Palermo. Nocilla era uno dei tifosi facenti parte del gruppo Warriors, pochi giorni fa era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cervello per una forma acuta di setticemia.

Sono tanti i messaggi che sono arrivati per lo storico ultras del Palermo. Ieri al Barbera prima della sfida contro l’Ascoli è stato anche esposto uno striscione con scritto “Rambo non mollare”.

Il gruppo Curva Nord 12, uno dei gruppi dei tifosi rosanero, su Facebook ha scritto: “Stretto il patto con la morte, chiuso in pugno abbiam la sorte, sull’onore l’abbiam giurato per l’eterna fedeltà! Buona trasferta CAPO!“ e sotto il post i messaggi sono tantissimi, c’è chi scrive “Grazie per averci insegnato a tifare e ad essere ultras, sei stato il nostro Maestro in Curva. Il tuo mito, la tua leggenda, il tuo essere guerriero non vedranno mai la fine. Sei stato l’icona della Curva Nord, buona trasferta Totò, Riposa in Pace Rambo. Speriamo che la società del Palermo calcio possa intitolarti la tua Curva“, ma anche “Ero poco più di un ragazzino e dai gradoni della Nord, ammiravo come guidavi la Curva…da vero leader e da vero Warriors.. Riposa in pace Rambo“.