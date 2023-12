Si fingeva militare per rubare portafogli: condannato un 39enne

La sentenza del giudice Antonella Ciraulo

AGRIGENTO – Il giudice Antonella Ciraulo del tribunale di Agrigento ha condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione Salvatore Tuttolomondo, 39 anni, di Porto Empedocle, al momento ristretto nella casa circondariale di Castelfranco Emilia.

Agrigento, i fatti

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella aveva chiesto la pena di 4 anni. Tuttolomondo – a giugno del 2020 – qualificandosi, dopo aver mostrato dei tesserini, come carabiniere prima, poi come poliziotto e infine come finanziere e fingendo dei controlli ha rubato alcuni portafogli ad Agrigento. L’imputato, che è stato difeso dall’avvocato Luigi Troja, è stato assolto dalle ipotesi di furto aggravato perché a seguito dell’entrata in vigore della riforma Cartabia per questi reati è adesso necessaria (mentre prima c’era una procedibilità d’ufficio) la denuncia-querela della vittima. È stato condannato perché “illecitamente ha detenuto segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione”.