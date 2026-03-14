 Tragedia a Roma, si guasta il freno: morto schiacciato dall'auto
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Roma, si guasta il freno a mano, morto schiacciato dalla sua auto

La vittima è un anziano
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

Un guasto al freno a mano della macchina sarebbe stata la causa della tragedia. Un anziano è stato travolto dalla sua stessa auto mentre si trovava sulla rampa che conduce al suo casale a Castelverde, nella periferia est di Roma. La vittima si chiamava Domenico De Gasperis e aveva 80 anni.

Secondo quanto ricostruito, una Ford EcoSport avrebbe avuto il problema al freno a mano mentre era parcheggiata sulla rampa. Il veicolo avrebbe investendo l’uomo, trascinandolo per alcuni metri prima di schiacciarlo. A trovare il corpo è stato uno dei figli della vittima al rientro dal lavoro.

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