La vittima è un anziano

Un guasto al freno a mano della macchina sarebbe stata la causa della tragedia. Un anziano è stato travolto dalla sua stessa auto mentre si trovava sulla rampa che conduce al suo casale a Castelverde, nella periferia est di Roma. La vittima si chiamava Domenico De Gasperis e aveva 80 anni.

Secondo quanto ricostruito, una Ford EcoSport avrebbe avuto il problema al freno a mano mentre era parcheggiata sulla rampa. Il veicolo avrebbe investendo l’uomo, trascinandolo per alcuni metri prima di schiacciarlo. A trovare il corpo è stato uno dei figli della vittima al rientro dal lavoro.