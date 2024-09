Si sfidano (a calcio) le Corti d’appello di Catania e Palermo

La "Partita della legalità" a Castiglione di Sicilia

CASTIGLIONE DI SICILIA – Sarà la “Partita della legalità”, l’evento che sancirà la riapertura del campo sportivo comunale e che vedrà sfidarsi sul rettangolo di gioco la squadra della Corte di Appello di Palermo contro quella della Corte di Appello di Catania.

L’incontro è in programma venerdì 6 settembre alle ore 18 a Castiglione di Sicilia allo stadio San Giacomo, di recente sottoposto a lavori di adeguamento e dove si esibirà pure la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia.

La conferenza stampa

In conferenza stampa erano presenti la Commissione Straordinaria che attualmente sostituisce l’Amministrazione comunale (Maria Salerno, Fulvio Alagna, Mirella Portaro) e il Procuratore Aggiunto Ignazio Fonzo.

In video collegamento sono intervenuti Matteo Frasca, Presidente della Corte di Appello di Palermo e Roberto Gueli giornalista e condirettore del TGR Rai Sicilia, che peraltro insieme alla modella e attrice Chiara Esposito condurranno l’iniziativa.

Previsti momenti di cabaret insieme al duo Matranga e Minafò. “Un modo per accendere l’attenzione sui valori della legalità, coinvolgendo la comunità, i giovani” affermava il Presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca e a cui si aggiungeva il Procuratore Aggiunto di Catania Ignazio Fonzo circa l’importanza di questi eventi che vanno oltre lo sport e aiutano il territorio e la sua comunità a ripartire.

“Stiamo lavorando per affrontare diverse problematiche, puntando a risolvere alcune criticità e a dare al territorio beni e servizi indispensabili, occorre tempo, ma siamo impegnati in questa direzione, con progetti che riguardano la scuola, la palestra, altri beni immobili” – dice Maria Salerno, Viceprefetto e componente della Commissione Straordinaria insediatasi l’anno scorso a maggio a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Castiglione di Sicilia.

“È un evento di notevole importanza che contribuisce a riflettere sui valori della legalità coinvolgendo istituzioni, giovani, scuole, associazioni, la comunità tutta. Una iniziativa che va oltre lo sport e assume una certa valenza per tutto il territorio” – aggiunge Fulvio Alagna, viceprefetto aggiunto.

Sulla stessa scia le dichiarazioni di Mirella Portaro, funzionario economico finanziario della Prefettura, che aggiunge ” L’iniziativa riveste molta importanza, coinvolge la comunità, le attività locali, contribuisce a dare visibilità turistica a questo meraviglioso Borgo”

Fonzo: “Non si vince barando”

“La Commissione prefettizia, nel suo impegno per il ripristinare le regole nel comune di Castiglione di Sicilia sciolto per infiltrazioni mafiose – spiega il Procuratore aggiunto, Ignazio Fonzo – ha meritoriamente provveduto alla ristrutturazione del campo sportivo, che verrà inaugurato venerdì 6 con la disputa di una partita tra la A. S. Magistrati Catania ed i colleghi palermitani.

Lo sport è un veicolo promozionale, per i valori di lealtà e correttezza, formidabile: non si vince barando. E questo vale non solo nello sport. L’augurio è che presto la comunità di Castiglione, grazie al prezioso lavoro dei commissari, torni ad una serena e proficua convivenza civile foriera di democratico sviluppo sociale”.

“Oltre la partita di calcio”

La Commissione Straordinaria dal canto suo ha ribadito dell’importanza dell’iniziativa che va oltre la partita di calcio e restituisce al territorio una struttura sportiva che rischiava di restare ancora non fruibile, aiutando così anche a far conoscere questo Borgo, le sue attività, un evento che va vissuto principalmente dalla stessa comunità.

Coinvolte nell’organizzazione diverse associazioni, la banda musicale locale, le scuole, vari volontari, le Forze dell’Ordine con i Carabinieri in primo luogo. Prevista la presenza di varie autorità e rappresentanti istituzionali di vari organi ed enti, diversi sindaci del comprensorio.

L’evento fa parte di un percorso più lungo ed articolato che la stessa Commissione Straordinaria ha già iniziato da tempo, con l’inaugurazione dell’aiuola della legalità nella frazione di Passopisciaro, con la riapertura del Centro Espositivo, con vari progetti in corso di avvio che puntano a dare alla comunità servizi più efficiente ed adeguati alle reali esigenze locali.