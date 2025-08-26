Si tuffa per salvare i figli e sparisce tra le onde: ricerche senza esito, in arrivo un robot

La moglie e i bambini sono sotto shock

Due bambini sono in difficoltà, in acqua, e – a causa delle forti correnti – non riescono a raggiungere l’imbarcazione presa a noleggio. Il padre si tuffa per salvarli e sparisce tra le onde. Da quel momento, di lui non si hanno più notizie.

Sergio Corsano, questo il nome del turista disperso, ha 55 anni, origini italiane ma è nato a Essen. Le ricerche, concentrate davanti a Dorio, sulla sponda lecchese del Lario, si sono protratte senza sosta per l’intera giornata di lunedì, ma fino a sera non hanno dato alcun esito.

Si tuffa per salvare i figli, l’allarme e le ricerche

A bordo c’era anche la moglie, che insieme ai figli – sotto shock dopo l’accaduto – è stata riaccompagnata a Dongo, località da cui la famiglia era partita poche ore prima per una gita sul lago che avrebbe dovuto avere tutt’altro epilogo. Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera.

L’allarme è stato lanciato dopo le 17 dai bagnanti presenti sulla spiaggia accanto al porticciolo, che hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi. Residenti e turisti non hanno potuto far altro che osservare impotenti la drammatica sequenza.

Le operazioni hanno impegnato per ore i vigili del fuoco con le squadre nautiche di Lecco, Bellano, Como e Dongo, affiancati dai volontari del Soccorso bellanese a bordo dell’idroambulanza.

In arrivo un robot per le ricerche sottomarine

Da Malpensa è decollato anche l’elicottero “Drago” del reparto volo lombardo, che ha sorvolato la zona con i sommozzatori pronti a immergersi. In serata è arrivato ulteriore supporto dal nucleo regionale sommozzatori del Veneto. L’uomo risulta ancora disperso.

Le ricerche, rese difficili dalla profondità del lago, proseguono anche oggi con il supporto della motovedetta dei Carabinieri di Lecco e delle unità navali della Guardia di Finanza. Da Cagliari è in arrivo un robot per le ricerche sottomarine.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA