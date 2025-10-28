Sibeg raddoppia il valore economico condiviso in Sicilia: da 36 a 67 milioni (+86%) in due anni

Nell’Isola l’azienda si conferma leader nell’industria delle bibite, delle bevande e del food&beverage per impatto economico e occupazionale. Oltre 4.300 siciliani beneficiano oggi dai redditi prodotti dalla realtà guidata da Luca Busi (+65% rispetto a due anni fa)

CATANIA – In soli due anni l’impatto economico di Sibeg in Sicilia è quasi raddoppiato, balzando da 36 milioni di euro (2022) a 67 milioni (2024), con una crescita dell’86% delle risorse che vengono distribuite a famiglie, imprese e Stato. Numeri che fotografano il peso sempre più rilevante della storica azienda catanese, che dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce in esclusiva per l’Isola le bevande di The Coca-Cola Company.

Secondo i dati aggiornati della ricerca realizzata ogni 2 anni dalla SDA Bocconi School of Management, nel 2024 Sibeg ha generato e distribuito risorse per 67 milioni di euro, tra acquisti di beni e servizi, investimenti, stipendi, imposte e contributi. Un valore che equivale allo 0,06% del PIL siciliano e che colloca l’azienda al primo posto per impatto economico nell’industria delle bibite, delle bevande e nel 2024 anche del più ampio comparto “alimentare e bevande”. Lo stretto rapporto con l’economia siciliana è in particolare dimostrato dai 46,3 milioni di euro distribuiti alle imprese locali, grazie alla rete di 415 fornitori siciliani;

Anche sul fronte occupazionale il quadro è in forte espansione: in due anni Sibeg ha visto crescere il proprio impatto occupazionale in Sicilia di oltre il 76%: dai 1.093 occupati nel 2022 (tra i 383 dipendenti diretti e i posti di lavoro indiretti) ai 1.925 del 2024 (pari allo 0,1% degli occupati totali in Sicilia).

Sono circa 4300 le persone che beneficiano dai redditi generati da Sibeg (+ 65,4% rispetto al 2022), con un impatto che si distribuisce anche lungo la filiera. L’azienda guidata da Luca Busi, presente a Catania con il suo stabilimento di 58mila mq e con 8 linee produttive, conferma il proprio ruolo nell’economia siciliana, da attore responsabile alle prese con un contesto spesso imprevedibile: «I numeri che emergono da questa ricerca non sono solo una fotografia di ciò che siamo, ma anche la testimonianza di come Sibeg Coca-Cola cambia continuando ad investire e a crescere, a beneficio della comunità nella quale siamo orgogliosi di operare da 65 anni. Nello scenario, solo ipotetico, in cui venisse a mancare Sibeg Coca-Cola – commenta l’Ad Luca Busi – la Sicilia vedrebbe aumentare i disoccupati di circa l’1% e il tasso di disoccupazione crescerebbe di 0,1 punti percentuali.Un monito che ci spinge a lavorare ancora meglio, in uno scenario in cui ci auguriamo che le imprese continuino ad essere incoraggiate a creare valore, in un quadro con tante incognite».

Accanto ai numeri industriali, pesa anche l’impegno sociale, basti pensare che nel biennio 2023-2024 Sibeg ha destinato 224mila euro a onlus e associazioni, sotto forma di contributi diretti e donazioni di prodotto.

«Per noi la Sicilia non è soltanto un mercato – conclude Busi – ma un territorio vivo in cui Sibeg ha radici profonde e un ruolo di primo piano nello sviluppo locale: non solo azienda, dunque, ma catalizzatore di valore sociale, partendo dalle nostre persone e dai nostri partner. I dati della ricerca SDA Bocconi fanno mettono in luce le ricadute positive che una realtà in continua crescita come la nostra può diffondere intorno a sé, coniugando la forza di una delle più importanti global company con la dedizione di un’azienda familiare a chilometro zero. Un modello radicato sul territorio, capace di unire competitività industriale, impatto sociale e attenzione alla sostenibilità».