Siccità, a Trapani vietato innaffiare le piante e lavare con acqua potabile

Chi non rispetterà il divieto sarà multato

TRAPANI – Vietato usare acqua potabile per lavare le auto o per innaffiare le piante, se non nelle ore serali. Lo ha disposto l’amministrazione comunale di Trapani con un’ordinanza, chi non la rispetta rischia una sanzione dai 25 ai 500 euro

Il provvedimento riguarda i privati e non le attività imprenditoriali che necessitano l’utilizzo di acqua. Il Comune chiede “un utilizzo estremamente accorto dell’acqua fornita dall’acquedotto pubblico” e chiede di limitare il consumo ai soli usi domestici ed igienico sanitari.

I controlli sul rispetto dell’ordinanza sono stati affidati ai vigili urbani.